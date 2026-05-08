В Калининградской области выросло число браков и сократилось количество разводов

В Калининградской области выросло число браков и сократилось количество разводов
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Семья

В Калининградской области в 2025 году выросло число браков и сократилось количество разводов. Об этом со ссылкой на данные агентства ЗАГС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко сообщила на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания 8 мая.

По словам Ткаченко, в прошлом году в регионе зарегистрировали 8186 браков. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 7834 брака, в 2023-м — 7910. Одновременно в области снизилось число разводов. В 2025 году их зарегистрировали 4511 против 5800 годом ранее и 5910 — в 2023-м.

«Считаю, это хорошая тенденция, это даёт нам надежду на то, что в этих новых зарегистрированных браках и сохранённых семьях будет рождаться больше детей», — сказала Ткаченко.

Ранее уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин сообщал, что в 2025 году граждане Беларуси впервые вышли на первое место по количеству браков с жителями региона, обогнав традиционно лидировавшие страны Средней Азии. По его словам, калининградцы также заключали браки с гражданами Египта, Ирана, Перу и ЮАР.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter