В Калининградской области выросло число браков и сократилось количество разводов

В Калининградской области в 2025 году выросло число браков и сократилось количество разводов. Об этом со ссылкой на данные агентства ЗАГС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко сообщила на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания 8 мая.

По словам Ткаченко, в прошлом году в регионе зарегистрировали 8186 браков. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 7834 брака, в 2023-м — 7910. Одновременно в области снизилось число разводов. В 2025 году их зарегистрировали 4511 против 5800 годом ранее и 5910 — в 2023-м.

«Считаю, это хорошая тенденция, это даёт нам надежду на то, что в этих новых зарегистрированных браках и сохранённых семьях будет рождаться больше детей», — сказала Ткаченко.

Ранее уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин сообщал, что в 2025 году граждане Беларуси впервые вышли на первое место по количеству браков с жителями региона, обогнав традиционно лидировавшие страны Средней Азии. По его словам, калининградцы также заключали браки с гражданами Египта, Ирана, Перу и ЮАР.