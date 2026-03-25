Финансирование реконструкции аквариума в зоопарке вынесли на обсуждение

Проект постановления об изменении финансирования реконструкции аквариума под террариум в Калининградском зоопарке вынесен на публичное обсуждение. Документ опубликован на сайте областного правительства для публичного обсуждения, которое продлится до 27 марта.

Согласно проекту, речь идет о предоставлении субсидии из областного бюджета Калининграду на софинансирование капитальных вложений в реконструкцию объекта «Аквариум» (литер Г) под террариум по адресу проспект Мира, 26.

Предельная стоимость проекта определена в размере 262,1 млн руб. Из них 15,6 млн руб. предусмотрены на разработку проектной и рабочей документации, еще 246,6 млн руб. — непосредственно на реконструкцию объекта.

Общий объем финансирования из областного бюджета составит 163,3 млн руб., включая 15,4 млн руб. на подготовку документации и 147,9 млн руб. на строительные работы. Уровень софинансирования со стороны региона установлен на уровне 99% для проектирования и 60% — для реконструкции.

Площадь будущего объекта указана в размере 570 кв. м. Реализация проекта запланирована на 2023-2027 годы, при этом этап реконструкции намечен на 2026-2027 годы. Главным распорядителем средств определено министерство по культуре и туризму Калининградской области.

В феврале 2023 года областные власти выделили почти 16,2 млн рублей на софинансирование реконструкции аквариума в Калининградском зоопарке. В постановлении, подписанном экс-губернатором Антоном Алихановым, было указано, что площадь реконструируемого объекта — 107,7 м². Тогда власти предполагали, что полная стоимость работ на объекте составит 92,66 млн рублей. Выделяемая региональным правительством субсидия должна была пойти только на разработку проектно-сметной документации.

В январе 2025 года госэкпертиза отклонила проект. Положительное заключений было получено в сентябре. Документацию готовили компания «Батлтрастсервис» из Калининграда и «Эксплуатация аквариумных систем» из Москвы. Предполагается, что в террариуме будут содержать крокодилов в зимний период. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В ноябре того же года администрация Калининграда внесла изменения в постановление об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности и оценила реконструкцию аквариума под террариум в Калининградском зоопарке оценивается примерно в 266 млн руб.