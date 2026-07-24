В калининградском Следкоме заявили о росте подростковой преступности по тяжким составам

В Калининградской области выросло число уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Об этом в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

«К сожалению, мы фиксируем сейчас рост преступности несовершеннолетних, он наблюдается в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Это характерно не только для нашего региона, мы не исключение здесь, к сожалению, это и по стране в целом тенденция характерна», — заявил Канонеров.

По его словам, за первое полугодие 2026 года следователи направили в суд 39 уголовных дел в отношении 48 несовершеннолетних обвиняемых. За аналогичный период прошлого года в суд было направлено 28 уголовных дел в отношении 32 подростков.

Среди преступлений, по которым дела уже переданы в суд, руководитель регионального управления СК назвал причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, кражи, мошенничества, шесть грабежей, одно хулиганство и семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Канонеров также обратил внимание на высокий уровень повторной подростковой преступности. «Немаловажный здесь момент, что 30 несовершеннолетних, которые совершили преступление, кого мы привлекли, ранее уже состояли на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. 14 подростков имели криминальный опыт уже совершения преступлений», — отметил он.

В качестве примера глава регионального Следкома привел уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые были признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, разбойных нападениях и кражах.

По словам Канонерова, на ул. Театральной в Калининграде подростки напали на знакомых им 16-летнюю девушку и 18-летнего юношу. «Парню стали угрожать ножом, избили его, потом унизили и избили девушку, надругались над ними и забрали мобильный телефон и денежные средства», — рассказал руководитель СУ СК.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты также совершили нападение на другого подростка, похитив у него телефон под угрозой ножа, а также причастны к кражам из магазинов и других объектов.

«Установлено нами было, что подростки ранее попадали уже в поле зрения правоохранительных органов. И в данной ситуации мы считаем, что профилактика сработала неэффективно», — заявил Канонеров.

По его словам, по итогам рассмотрения представления Следственного комитета сотрудники полиции, отвечавшие за профилактическую работу с подростками, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Двое осужденных по этому делу получили по восемь лет лишения свободы в воспитательной колонии. Третий фигурант, достигший к моменту вынесения приговора совершеннолетия, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с родителей осужденных почти 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

«Родителям надо заниматься воспитанием. Потому что если они не будут воспитанием детей своих заниматься, этим не будет заниматься никто», — заключил руководитель регионального управления Следственного комитета.

О проблеме роста подростковой преступности ранее также сообщал врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон. По его словам, в 2025 году был зафиксирован ее рост на 44,5% в целом по региону. Омоложение, по словам Рейсона, произошло из-за вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков и распространение их через интернет.