СК: подростков в Калининградской области продолжают вербовать для диверсий и терактов

В Калининградской области сохраняется проблема вовлечения несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность. Об этом во время пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

«Очень такая тяжёлая тема, которую хотелось бы ещё прокомментировать, — это случаи вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность. К сожалению, и в прошлом году, и в этом году не единичные эти случаи. Несовершеннолетние вербуются нашими противниками с целью совершения террористических актов или диверсий», — заявил Канонеров.

По его словам, подростки по заданиям иностранных кураторов поджигали административные здания, объекты органов власти, а также оборудование связи.

«У нас несовершеннолетние исполнители по заказам иностранных разведок поджигали административные здания, объекты органов власти. <...> Всё это делалось за вознаграждение с целью дестабилизации работы органов власти», — отметил руководитель регионального управления СК.

В качестве одного из наиболее резонансных примеров Канонеров привел уголовное дело о попытке поджога храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Ладушкине. По данным следствия, в ноябре 2025 года несовершеннолетний житель региона вступил в переписку в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации и получил задание провести разведку объекта для последующего поджога.

«Получил задание провести разведку храма для последующего поджога, изготовил так называемый коктейль Молотова и вечером 22 ноября прошлого года направился к зданию с целью поджога. Однако его преступные действия были, к счастью, пресечены сотрудниками регионального ФСБ на месте происшествия», — рассказал Канонеров.

По его словам, расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд.

Глава регионального Следкома также напомнил, что в апреле 2026 года суд вынес приговор троим молодым людям за диверсии на территории Гурьевского и Багратионовского округов. Фигуранты поджигали объекты связи по указанию кураторов. Каждому из них назначили по семь лет лишения свободы.

Кроме того, 13 июля был оглашен приговор двум несовершеннолетним жителям Полесского района, признанным виновными в участии в деятельности террористической организации.

«За денежное вознаграждение от кураторов из недружественных нам государств они осуществляли фотографирование и передавали координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района и здания военного комиссариата в городе Гурьевске», — сообщил Канонеров.

По его словам, оба подростка получили по пять лет лишения свободы в воспитательной колонии, а вознаграждение за выполненные задания составило всего 25 тысяч рублей.

«Я бы хотел обратить внимание аудитории, родителей прежде всего, на то, чтобы эти вопросы в семье обязательно обсуждались.<...> Дети не должны быть в полном объёме предоставлены сами себе. С ними нужно проводить беседы о том, что возможны вот такие ситуации, возможны попытки вербовок», — подчеркнул руководитель СУ СК.

Он также призвал подростков не вступать в переписку с вербовщиками и сообщать о подобных контактах взрослым или в правоохранительные органы.

«Не надо бояться, стесняться и поддаваться на шантаж, на угрозы, нужно об этом говорить и разговаривать. Это цифровая гигиена, работа с интернетом, с мессенджерами и так далее», — заключил Канонеров.