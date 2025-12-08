В России планируют вдвое увеличить годовой лимит сверхурочной работы

Лимит сверхурочной работы в России планируется увеличить с нынешних 120 часов до 240 часов в год. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также в ней уточняется, что, институт сверхурочной работы востребован среди граждан РФ — по данным социологических опросов, к допнагрузке готово около 90% россиян.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2026 года.