Ермак: в 2026 году на развитие туризма направят 149 млн рублей грантов

В 2026 году в Калининградской области планируется распределить 149 млн рублей грантов на поддержку туристической инфраструктуры. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам Ассоциации гостеприимства Калининградской области в 2025 году и ключевым направлениям развития туристической отрасли в 2026 в региональном центре ТАСС.

«В этом году мы распределяем сумму примерно 149 млн руб. <...>. Это федеральные средства, которые пришли в регион, плюс там небольшое есть региональное софинансирование», — уточнил министр.

По его словам, средства направят по четырем направлениям: создание кемпингов и глэмпингов, закупка оборудования, развитие национальных туристических маршрутов и проведение событийных мероприятий. Прием заявок планируется объявить в ближайшее время.

Для проектов предусмотрено обязательное софинансирование в размере 50%. В случае с кемпингами и глэмпингами действует требование к виду разрешенного использования земельного участка.

«Событийные мероприятия обязательно должны быть бесплатные. То есть там нельзя продавать билеты, и заработать можно на чем-то другом», — отметил Ермак.

Министр напомнил, что в прошлом году часть средств осталась невостребованной — около 7 млн рублей. По его словам, основные причины — отсутствие софинансирования и проблемы с оформлением земли у заявителей.

Отдельный акцент делается на проектах, связанных с национальными маршрутами «Путешествие мечты» и «Янтарная мозаика», а также автомобильным маршрутом «Восточное кольцо», где, по оценке министра, «огромная вариативность» возможных проектов — от благоустройства до создания кафе и парковок.