В Калининградской области назвали численность рабочей силы в 2025 году

В Калининградской области в 2025 году численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 548,3 тыс. человек. Такие данные приводит Калининградстат.

«В 2025 году численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 548,3 тыс. человек. Из них занятых трудовой деятельностью — 537,3 тыс. человек. Численность безработных по методологии Международной организации труда — 11 тыс. человек, а уровень безработицы — 2%», — сообщили в Калининградстате.

По данным за февраль 2026 года, среднесписочная численность работников в организациях по обследуемым видам экономической деятельности составила 275 846 человек. Больше всего было занято в обрабатывающих производствах — 42 668 человек. Их среднемесячная начисленная зарплата достигла 81 311,2 руб.

На втором месте находятся сотрудники, занятые оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. Их численность составила 34 048, а средняя зарплата — 62 961,3 руб.

При этом среднемесячная зарплата работников Калининградской области в феврале достигла 76 016,7 руб. По данным Калининградстата, это на 7951 руб. больше, чем годом ранее.