В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск», которое занималось спасением и восстановлением памятников советским воинам на территории соседней республики. О гибели активиста сообщила пресс-служба правительства Курской области.

«Ежи Тыц родился в Польше, где долгие годы возглавлял мемориальное общество „Курск“, — сообщили в пресс-службе. — Под его руководством были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения. За эту деятельность в мае 2020 года его наградили медалью „Памяти героев Отечества“».

В правительстве уточнили, что в последние годы проживал в России, так как «его буквально вынудили покинуть родину», а на фронте он взял позывной «Зыгмунт».

В августе 2016 года Ежи Тыц дал интервью «Новому Калининграду», в котором он рассказал, что в Польше его считали «русским агентом», так как он выступал против декоммунизации.

Свою организацию он назвал в честь Курской битвы, так как считал её «символом великой победы ваших войск над немцами». Также общественник «частично посвящал свою работу морякам подлодки „Курск“».

«После так называемой революции на Украине наше правительство стало активно поддерживать новую киевскую власть и одновременно бороться с советским прошлым, — рассказывал Тыц. — Начался процесс декоммунизации. Власть, СМИ начали официально кричать, что надо воевать против всего, что связано с Россией, в том числе и против памятников, даже стоящих на территории кладбищ. Вандалы стали выкрашивать мемориалы в цвета украинского флага, и вообще, советские памятники стали очень часто осквернять. Я начал писать в разные учреждения и органы власти письма, в которых просил позволить мне заниматься реставрацией памятников».

Ежи Тыц считал, что политики разделили польский народ напополам. «Есть люди, которые хорошо помнят, знают, что Польшу от немецких солдат освободила Красная Армия и наши войска. Но часть моих сограждан считают, что это было не освобождение, а еще один захват. Власти через СМИ пытаются извратить историю, стереть из национальной памяти все, что связано с СССР», — рассказывал «Новому Калининграду» общественник.