В Советске таможенники изъяли валюту у направлявшейся в Литву москвички

Сотрудники ТП МАПП Советск Калининградской областной таможни нашли у туристки, следовавшей пешком в Литву, больше наличных, чем разрешено законодательством. «Излишек» денежных средств был изъят. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Россиянка, постоянно проживающая в Москве, не стала подавать пассажирскую таможенную декларацию, а на вопрос инспектора подтвердила, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе проведения таможенного контроля среди личных вещей женщины были обнаружены наличные денежные средства в размере 8500 Евро и 116 430 российских рублей, что составило в общей сложности 11297,4 долларов США по курсу ЦБ РФ. При этом по закону необходимо декларировать денежные средства, если их сумма превышает эквивалент 10 тыс. долларов США.

Таможенники изъяли у женщины 105 000 рублей, остальная сумма была возвращена владелице. В отношении гражданки РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России («Недекларирование наличных денежных средств»).