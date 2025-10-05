Центральный аппарат СК заинтересовали самокатчики, сбившие ребёнка в Калининграде

Центральный аппарат СК заинтересовали самокатчики, сбившие ребёнка в Калининграде
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

ДТП с самокатчиками, произошедшее у новой поликлиники на улице Молодой Гвардии в Калининграде в среду, 1 октября, заинтересовало Центральный аппарат СК РФ. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного факту аварии.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Калининграде двое подростков, ехавших на одном самокате, сбили ребёнка. Пострадавшего госпитализировали, — отмечается в релизе. — Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Доклад по делу предстоит сделать руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову.

Напомним, что инцидент произошёл в среду в 14:06. В пресс-службе УГИБДД уточняли, что электросамокат был под управлением 15-летнего водителя, который перевозил 15-летнего пассажира и наехал на 4-летнего пешехода.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter