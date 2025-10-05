Центральный аппарат СК заинтересовали самокатчики, сбившие ребёнка в Калининграде

ДТП с самокатчиками, произошедшее у новой поликлиники на улице Молодой Гвардии в Калининграде в среду, 1 октября, заинтересовало Центральный аппарат СК РФ. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного факту аварии.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Калининграде двое подростков, ехавших на одном самокате, сбили ребёнка. Пострадавшего госпитализировали, — отмечается в релизе. — Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Доклад по делу предстоит сделать руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову.

Напомним, что инцидент произошёл в среду в 14:06. В пресс-службе УГИБДД уточняли, что электросамокат был под управлением 15-летнего водителя, который перевозил 15-летнего пассажира и наехал на 4-летнего пешехода.