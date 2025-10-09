В Светлогорске строители повредили трубопровод, оставив без воды жителей трёх улиц

В Светлогорске строители повредили трубопровод, оставив без воды жителей трёх улиц
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Светлогорске частная подрядная организация в среду, 8 октября, повредила трубопровод на строительной площадке. Из-за небрежности строителей жители как минимум трёх улиц остались без воды. Как сообщает пресс-служба калининградского «Водоканала», аварийные бригады оперативно прибыли на место и констатировали перебои с водоснабжением по следующим адресам:

— ул. Архитектора Попова, 1-49;

— Олимпийский б-р, 2, 4 , 8, 10, 12, 14;

— Калининградский п-кт 70А, 70Г, 70В.

Работы по ликвидации аварии представители предприятия поначалу пообещали завершить до конца дня, однако уже утром 9 октября они сообщили о сложностях.

«Из-за сложности аварии в Светлогорске, допущенной частной подрядной организацией, сроки проведения ремонтных работ на трубопроводе вынужденно продлены, — пояснили в „Водоканале“. — Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения в ближайшее время».

Если 8 октября подвоз воды в цистернах был организован по двум адресам (Олимпийский б-р, 2 и ул. Архитектора Попова, 17), то на утро 9 октября подвоз обещали делать только на один адрес: Олимпийский б-р, 2.

