Жительница Нестеровского района перевела «брокеру финансовой биржи» почти 9,5 млн

Все новости по теме: Криминал
За прошедшую неделю жители региона потеряли более 19 миллионов рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, контролер магазина из Нестеровского района, поверив «брокеру финансовой биржи», перевела аферистам 9 418 959 рублей. Пенсионерка из Калининграда потеряла 2 816 973 рубля, включая 2 миллиона кредитных средств, доверившись лжеэкспертам по биржевой торговле. Учитель из Гурьевска лишилась 1 714 000 рублей, попавшись на ту же схему с «финансовыми экспертами». Сотрудница ювелирного предприятия перевела 2 204 000 рублей на «безопасный счет» по указанию «представителей Росфинмониторинга». Логопед из Гусева отдала 198 000 рублей, поверив мошенникам, представившимся работниками правоохранительных органов. А судебный пристав из Светлогорска лишился накоплений в размере 815 000 рублей, отправив деньги на «безопасный счет».

Прокуратура Калининградской области призывает граждан к бдительности.

