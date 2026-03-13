МВД: мошенники под видом работников морга запрашивают коды у семей военнослужащих

Мошенники внедряют новую схему обмана родственников военнослужащих, в ходе которой выманивают у них код из СМС-сообщений, представляясь сотрудниками морга, где якобы находится погибший. Об этом сообщает УБК МВД РФ.

«В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей», — пояснили в ведомстве.

Схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий.

«Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам, — призвали в „Киберполиции“. — Сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений».