В Балтийске повар лишилась сбережений в надежде получить подарок от маркетплейса

В Балтийске 57-летний повар после общения с телефонными мошенниками перевела им 258 тыс. руб., надеясь получить «подарок» от маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.





В мессенджере женщине поступил звонок от «представителя» популярного маркетплейса. Собеседник сообщил потерпевшей, что за активное использование сервиса ей полагается подарок. Для его получения мошенники попросили повара продиктовать код из смс.

Она выполнила все рекомендации аферистов и стала ждать оповещения в приложении маркетплейса о доставке подарка. Однако вместо уведомления ей поступил звонок от «сотрудника» правоохранительных органов. Он рассказал, что после того, как женщина сообщила код из смс-сообщения, мошенники получили доступ к ее персональным данным, а также к личному кабинету на портале государственных услуг.

Для предотвращения противоправных деяний в отношении жительницы Балтийска собеседник настоятельно рекомендовал ей задекларировать все наличные денежные средства. Напуганная женщина выполнила все указания и перевела 285 тыс. рублей на указанный мошенниками счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».