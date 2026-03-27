В Калининградском зоопарке рассказали о планах к 130-летию учреждения

К 130-летию Калининградского зоопарка запланирована обширная праздничная программа. Об этом сообщила заместитель директора по общим вопросам и работе с посетителями учреждения Яна Ривкина на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

«Нас ждет в мае большая юбилейная красивая неделя. Начнётся она для нас с профессиональных событий, которые важны для зоопарковского сообщества, для зоологического, природоохранного — это большая конференция, посвященная благополучию животных. Мы инициаторы и организаторы, мы собираем всех профессионалов в области зоопарков, аквариумов, океанариумов, природоохранных и зоологических институций, — сказала Яна Ривкина. — Следом после этой конференции мы проведем съезд директоров зоопарков и аквариумов России».

«23 мая мы планируем большой день рождения. Это такой большой фестиваль для всего города на территории нашего зоопарка, который будет посвящен теме заботы о животных на протяжении этих 130 лет. Городской праздник мы планируем провести во второй половине дня до конца вечера — более длительно, чем обычно, — с выступлением артистов, которые живут и работают в Калининграде, с развлечениями для разных аудиторий. У нас много достаточно идей», — добавила она.

По её словам, отмечать юбилей начнут уже 1 мая.