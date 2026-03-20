В Черняховске привлекли к ответственности мать провалившегося под лёд ребенка

Все новости по теме: Безопасность
В отношении 35-летней калининградки составили административный протокол после того, как её четырёхлетний сын провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, женщина приехала в Черняховск в гости. «Днём калининградка распивала спиртные напитки, а вечером вышла погулять со своим 4-летним сыном около городского озера. Недалеко от ул. Партизанской женщина на некоторое время оставила ребенка без присмотра. В этот момент мальчик вышел на лед и провалился. Несовершеннолетнего спас 33-летний мужчина. Ребёнок был госпитализирован в педиатрическое отделение», — говорится в сообщении.

В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки.

Отмечается, что ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

