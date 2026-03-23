За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам 27 млн рублей

За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам 27 млн рублей

За прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 10 жителей области. В общей сложности они лишились 26 998 700 рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Наибольший ущерб зафиксирован по схеме с обвинениями в финансировании вооружённых сил иностранного государства. В результате специалист по охране труда из Калининграда перевёл злоумышленникам 11,2 млн рублей. По аналогичной схеме проектировщик и пенсионерка из областного центра лишились 7,2 млн и почти 3 млн рублей соответственно.

Ещё несколько случаев связаны с переводами на так называемые «безопасные счета». Пенсионерки из Гурьевского района и Черняховска, а также сотрудница детского сада из Калининграда перевели мошенникам 1,2 млн, 922 тыс. и 685 тыс. рублей. Преподаватель техникума из Калининграда также стал жертвой подобной схемы и потерял 385 тыс. рублей.

Кроме того, у одного из жителей областного центра похитили 90,4 тыс. рублей под предлогом пассивного заработка на маркетплейсе.

