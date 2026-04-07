«Победой рожденная»: в Москве открылась фотовыставка к 80-летию Калининградской области

В Москве на Никитском бульваре открылась фотовыставка «Победой рожденная» (6+), посвященная 80-летию Калининградской области. Как сообщает пресс-служба правительства, жители и гости столицы смогут познакомиться с фотохроникой становления и развития самого западного региона России.

Выставка, подготовленная областным Историко-художественным музеем, состоит из полусотни уникальных архивных кадров — хроники военных лет и репортажных снимков нашего времени, запечатлевших знаковые места и события региона.

«Калининградская область 80 лет развивается активно, развивается успешно. Она встроена в систему экономики, политики и культуры России — её знают и любят как в стране, так и за её пределами. Наша выставка — это приглашение приехать к нам и убедиться, что такая компактная по территории область может быть такой интересной. Каждый снимок, каждый кадр — это отдельная история нашего края», — подчеркнула заместитель директора музея Ольга Щеглова.

Фото: пресс-служба правительства области 

Выставка знакомит посетителей с вкладом региона в освоение космоса, развитие современных производств, автомобильной промышленности, электроники и судостроения. На фотографиях раскрываются природные богатства области, в том числе крупнейшие месторождения янтаря, возраст которых датируется около 50 млн лет. В хронике ярких кадров находятся строительство филиала Большого театра, открытие нового корпуса Третьяковской галереи, спортивные матчи на стадионе «Ростех Арена», пейзажи Куршской косы и побережья Балтики.

Фотовыставка под открытым небом будет доступна для свободного посещения и продлится до конца апреля.

[x]
