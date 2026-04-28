Астахова: пожары на свалках в Круглово и Ельняках произошли из-за самовозгорания

Астахова: пожары на свалках в Круглово и Ельняках произошли из-за самовозгорания
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожары

Субботние пожары на обоих полигонах ТБО, в Круглово и в Ельняках, произошли из-за самовозгорания. Об этом «Новому Калининграду» сообщила в понедельник, 27 апреля, министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Несмотря на штормовой ветер, пожарным расчетам удалось оперативно ликвидировать оба пожара.

«Ликвидировали в тот же день. 25-го числа, в субботу, — сообщила Астахова. — Произошло самовозгорание за счёт порывов этого ветра северо-западного. Первым было возгорание в Круглово в 17:00 и следом были Ельняки в 17:30. Сразу же МЧС выслали отряды, плюс у нас для тушения все мероприятия соблюдены и есть все необходимые ресурсы для этого на полигонах. В течение получаса был снят открытый огонь. А потом внутри тление разбирали, где-то порядка трёх часов ушло на это у сотрудников на выемку, залитие и просыпку имеющимися инертными материалами. Ну, поэтому нормально реализовали, молодцы. Здесь нужно отметить, что в кратчайшие сроки все силы и средства были направлены, и дальше распространение не пошло».

Ранее пресс-служба МЧС по Калининградской области сообщила, что оба пожара были локализованы на площади примерно в 200 квадратных метров и впоследствии ликвидированы.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter