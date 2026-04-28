В Музее янтаря представят полутораметровую модель корабля из «солнечного камня»

С 7 мая по 28 июня Музей янтаря приглашает калининградцев и гостей города на выставку, посвященную бессмертному подвигу линейного корабля «Евстафий Плакида», победе русского флота в Чесменском сражении и искусству создания судомоделей из балтийского янтаря (6+). Как сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представят полутораметровую модель корабля из янтаря.

«В ходе Русско-турецкой войны (1768–1774) флагманский корабль „Евстафий Плакида“ под командованием адмирала Григория Спиридова 24 июня (5 июля) 1770 года в Хиосском проливе сошёлся в абордажной схватке с турецким „Реал-Мустафой“. Артиллеристам „Евстафия Плакиды“ удалось поджечь „Реал-Мустафу“, огонь быстро распространился по всему кораблю и стал перекидываться и на „Евстафия Плакиду“. Пламя попало в крюйт-камеру, и корабль вместе с турецким флагманом взлетел на воздух. Погибли 629 человек. Остатки турецкого флота укрылись в Чесменской бухте, где были полностью уничтожены огнём русской корабельной артиллерии в ночь с 25 на 26 июня (6–7 июля). Эта победа стала Днём воинской славы России (7 июля) и была увековечена в полотнах Ивана Айвазовского и Якоба Гаккерта», — следует из анонса.

Героизм матросов и офицеров «Евстафия» вдохновил калининградского художника Андрея Смычека на создание точной модели русского флагмана из янтаря. В постоянной экспозиции Музея янтаря есть два корабля его авторства — каракка «Санта Мария» и шведский корабль «Васа». «Евстафий Плакида» превосходит обе модели по качеству резьбы.

«Внушительные размеры макета (длина парусника — 1,5 метра), отсутствие деревянного каркаса при создании мозаики и проработка мельчайших деталей подтверждают высокое мастерство художника и успехи современных калининградских резчиков по янтарю», — добавили в музее.

Историю сражения в экспозиции иллюстрирует и дополняет огнестрельное и холодное оружие XVIII–XIX веков, предметы быта моряков из частной коллекции Бориса Мегорского и фондов Музея Мирового океана¸ а также точные скульптурные изображения матросов и офицеров из экспозиции филиала Центрального военно-морского музея в Балтийске. Представлены также архивные материалы и фотографии из коллекций ГМЗ «Царское Село» и Ступинского историко-краеведческого музея.

Выставку можно посетить по отдельному входному билету в зал «Цоколь». Стоимость — 200 руб. Льгот не предусмотрено.