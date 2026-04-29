В Калининграде суд приостановил деятельность кафе «Точка Гриль» на 90 суток

В Калининграде суд приостановил деятельность кафе «Точка Гриль» на Фестивальной аллее на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Региональное управление Роспотребнадзора 24 апреля провело осмотр помещений пищеблока после регистрации двух случаев энтероколита у посетителей кафе.

«В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. Нет цеха первичной обработки овощей; не обеспечено достаточное оснащение цехов моечным оборудованием; не проводится производственный контроль. Туалет для персонала расположен в производственных помещениях; туалета для посетителей нет. Мойка посуды в конце рабочего дня с дезинфекцией не проводится, отсутствует раковина для мытья посуды. В пищеблоке было обнаружено неиндефицированное сырье. В горячем и мясорыбном цехе столы и гастроемкости не имеют маркировки, что создает угрозу микробного заражения готовой продукции патогенными микроорганизмами. Отсутствуют индивидуальные шкафы для хранения одежды и вещей персонала. Технологические карты блюд, указанных в меню, отсутствуют. У четырех сотрудников в медкнижках нет сведений о необходимых прививках», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты ведомства составили в отношении ИП протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановлением суда ИП назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток с момента фактического приостановления деятельности. Оно не вступило в законную силу.

Получить оперативный комментарий «Новому Калининграду» не удалось — номер кафе, указанный в интернете, оказался недоступен.