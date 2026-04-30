В Светлом директора предприятия ждет суд из-за падения рабочего со стремянки

Прокурор города Светлого направил в суд уголовное дело в отношении гендиректора компании, которого обвиняют нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в октябре 2025 года генеральный директор ООО „Алюмакс“ дал указание работнику выполнить погрузку партии окон и других конструкций, не разъяснив ему правила безопасности на производстве. Выполняя указания обвиняемого, рабочий поднялся на стремянку, которая не отвечает требованиям к лестницам, используемым при работе на высоте, в результате чего упал с нее, получив множественные переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — уточнили в прокуратуре, отметив, что дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.

Также в ведомстве подчеркнули, что ранее в пользу потерпевшего было взыскано 120 тысяч рублей компенсации морального вреда. Вся сумма выплачена работнику в полном объеме.

В свою очередь, генеральный директор компании «Алюмакс» Максин Силкин сообщил «Новому Калининграду», что пострадавший в результате падения со стремянки рабочий продолжает трудиться в компании и никаких претензий к руководству не имеет. «Работник работает, получает заработную плату, претензий не имеет. Даже сам говорил: „Я виноват“. Он, наоборот, возмутился, что все это произошло. Более того, он через неделю уже сам вышел на работу», — рассказал он, подтвердив, что работнику была выплачена компенсация морального вреда.