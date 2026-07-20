В Советске заключили под стражу подростка, подозреваемого в покушении на наркосбыт

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В Советске заключили под стражу подростка, подозреваемого в покушении на наркосбыт

В отношении 17‑летнего жителя Советска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что преступление выявлено и задокументировано МО МВД России «Советский».

По версии следствия, в июле 2026 года подросток через интернет‑мессенджер приобрел наркотическое средство массой 42,97 г для последующего сбыта с помощью тайников‑закладок. Однако действия юноши были пресечены полицейскими, а наркотическое средство изъято.

В настоящее время несовершеннолетний задержан, допрошен в качестве подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября 2026 года. По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий. Преступление, в совершении которого подозревается несовершеннолетний, наказывается в том числе лишением свободы на срок вплоть до 20 лет.


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