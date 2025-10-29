Избирком назвал партии, которые могут выдвигать кандидатов в Заксобрание без подписей

Избирком назвал партии, которые могут выдвигать кандидатов в Заксобрание без подписей
Изображение из телеграм-канала облизбиркома
Все новости по теме: Выборы

Облизбирком утвердил новый список политических партий и их региональных отделений, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей на выборах в Законодательное Собрание Калининградской области, а также на муниципальных выборах. Об этом сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии региона.

«Напомним, политические партии „Единая Россия“, КПРФ, ЛДПР, „Справедливая Россия — патриоты — за правду“, а также „Новые люди“ и их региональные отделения считаются поддержанными избирателями и не требуют сбора подписей в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 20 октября 2021 г. № 67/493-8», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в список добавили 3 партии, которые также получили право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Это «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Яблоко». Как уточнили «Новому Калининграду» в облизбиркоме, в 2021 году список «Яблока» набрал больше 3%, соответственно, подписи собирать данной партии больше не надо.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter