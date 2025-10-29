Избирком назвал партии, которые могут выдвигать кандидатов в Заксобрание без подписей

Облизбирком утвердил новый список политических партий и их региональных отделений, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей на выборах в Законодательное Собрание Калининградской области, а также на муниципальных выборах. Об этом сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии региона.

«Напомним, политические партии „Единая Россия“, КПРФ, ЛДПР, „Справедливая Россия — патриоты — за правду“, а также „Новые люди“ и их региональные отделения считаются поддержанными избирателями и не требуют сбора подписей в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 20 октября 2021 г. № 67/493-8», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в список добавили 3 партии, которые также получили право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Это «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Яблоко». Как уточнили «Новому Калининграду» в облизбиркоме, в 2021 году список «Яблока» набрал больше 3%, соответственно, подписи собирать данной партии больше не надо.