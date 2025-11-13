Иноагенту Моргенштерну запретили на 10 лет въезд в Литву

Власти Литвы на десять лет запретили въезд рэперу Моргенштерну*, признанному в России иностранным агентом. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Запрет на въезд Моргенштерна* в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет», — отметил представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас, уточнив, что решение приняли после получения «письменного предложения МИД и сбора дополнительной информации, позволяющей сделать вывод о том, что этот иностранец может представлять угрозу государственной безопасности».

24 октября мэр Вильнюса потребовал от МИД внести Моргенштерна*, концерт которого должен был состояться в столице Литвы в ноябре, в список нежелательных лиц. Как пояснил тогда свою позицию Валдас Бенкунскас, он не желает «сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдает дань уважения [президенту РФ Владимиру] Путину».

* Рэпер Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом с мая 2022 года.