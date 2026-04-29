Совет депутатов Калининграда утвердил решение не проводить отчёты глав в Театре эстрады

Совет депутатов Калининграда утвердил решение не проводить отчёты глав в Театре эстрады
Фото: «Новый Калининград»
Депутаты городского совета Калининграда проголосовали за перенос отчётов глав администрации и города Елены Дятловой и Олега Аминова из Театра эстрады (бывшего Дома искусств) в зал заседаний горадминистрации. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 29 апреля.

Предложение о смене места проведения ежегодных отчётов внёс ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета заместитель главы администрации Алексей Асмыкович «в связи с вопросами безопасности». Не все депутаты поддержали инициативу, ведь места в зале заседаний гораздо меньше, чем в использовавшемся ранее малом зале Театра эстрады.

«Всем желающим принять участие будет обеспечено место. Если не будет места в зале, то это будет видео, микрофоны и т.д. Т.е. никаких ущемлений прав желающих принять участие в заседании городского совета по заслушиванию отчётов не будет», — заверил депутатов Аминов.

Он также попросил не задавать вопросы об отдельных объектах — улицах, дорогах, мусорных площадках и т.д. «Все эти вопросы можно оставить в письменном виде, потому что вопросов поступает очень много. Кто-то пишет в письменном виде, кто-то рвётся к микрофону, желая выступить. Ответ на публичное и письменное обращение будет абсолютно одинаковый. Поэтому давайте будем говорить по существу», — сказал глава города.

Глава фракции КПРФ Тамилла Чернышева уточнила, когда появится информация о местах, где будут стоять микрофоны для желающих задать главам вопросы. «Я, например, сейчас не знаю, где это будет. У меня жители спросят», — отметила депутат.

«Вы дословно отвечаете: отчёт будет проходить в здании администрации городского округа. Начало в 10 часов. Приходите в администрацию, и вы получите место», — ответил Аминов.

По его словам, «администрация продумала, где кто будет находиться», в том числе с учётом возможности посещения мероприятия пожилыми людьми и маломобильными группами населения.

«Посмотрим, как это будет», — завершила обсуждение Чернышева.

За предложенный проект решения проголосовал 21 депутат, против — один, четверо воздержались.

Елена Дятлова и Олег Аминов выступят с отчётами о результатах деятельности за 2025 год 13 мая в 10:00 в зале заседаний горсовета (кабинет 555) по адресу: площадь Победы, 1 (5 этаж)

[x]
