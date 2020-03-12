Вечерний @Калининград: депутат-диверсант, лагерь для коронавируса и жизнь «смайликов»

Те же и ураган. К трем главным бедам этой недели — коронавирусу, падающему рублю и переписыванию Конституции — добавился ещё ураган в Калининградской области, причем с трагическими последствиями. Кроме того, всех приехавших из «коронавирусных» стран власти планируют сажать на две недели под замок или отправлять в лагерь (пока — детский), областные депутаты поддержали поправки в Конституцию (будто был другой вариант), в Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса, а в Калининграде — второе заражение. А ещё мы рассказываем историю шестилетнего Трофима из Немана с диагнозом СМА, которому очень нужно лекарство «Спинраза». Главные новости и события четверга — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».
Коронавирус дня. Без этих новостей никуда, так что начнём сразу с них. В Калининграде зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции — заразилась родственница первой заболевшей. Также областные власти решили принять меры по предотвращению распространения заразы и сажать на обязательный двухнедельнй карантин всех, прибывших из «опасных» стран — Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая. Если вам сидеть и карантинить негде, то есть вариант отправиться в лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске, где обещают кормить, поить и наблюдать. Надо всего лишь позвонить по номеру 112 после приезда в регион и сообщить, где вы. За вами приедут. За нарушение карантина грозит административная, а то и уголовная ответственность. Так что если вы сейчас за границей или все равно туда твердо собрались в ближайшее время, «Паруса надежды» ждут вас (с питанием и санузлом!). Впрочем, калининградцев в их стремлении навстречу приключениям не могут остановить даже 10-часовые очереди на границе с Польшей. Те, кому надоело стоять, едут через Литву. Да, это долго и далеко, зато не надо стоять в очереди. Точнее, надо, но в другой. В Польше, тем временем, зарегистрирована первая смерть от коронавируса — скончалась 57-летняя женщина. В стране введено положение эпидемиологической угрозы, число заболевших приблизилось к 50. Литва решила не отставать от соседей в плане безопасности — запретила все массовые мероприятия, закрыла школы на карантин и запретила поездки в «страны риска».
Диверсия в рядах Госдумы. Нет, никто не выступил против Путина, зато депутат от ЛДПР Сергей Катасонов после поездки во Францию продолжил ходить на работу в Думу и общаться с другими парламентариями. Коллеги на всякий случай аннулировали ему пропуск на две недели, а глава фракции Владимир Жириновский и вовсе предложил отобрать у Катасонова мандат. Кстати, когда Владимир Путин выступал в Госдуме, опальный депутат тоже там был. Тем временем, Калининградская областная Дума большинством голосов одобрила внесение правок в Конституцию. Против из 36 депутатов проголосовали только трое, среди них глава фракции КПРФ Игорь Ревин и депутат от «Патриотов России» Михаил Чесалин. Последний также выступил с речью, подробно объяснив, почему он против, и указав на противоречия в поправках. Но его голос потонул в дружном хоре одобрения переписывания основного закона государства. Депутаты от «Единой России» с энтузиазмом, достойным более мирного применения, воспели великих предков и их завоевания, погрозили неведомым самозванцам и потоптались по висящим в Европе «мы видим, какого цвета» флагам. И вообще, нет никакого международного права, уверены в «Единой России». В России вообще с правом нелегко, не только с международным. Хорошо, что хоть это признали.
Обещанный после обеда шторм в Калининградской области начался как по расписанию. На нескольких улицах города и области повалило деревья, на ул, Тихорецкой в Калининграде сорвало стрелу строительного крана, на ул. Первомайской упал столб. Также без света временно остались жители Балтийска, Светлого, Янтарного и посёлков в округе. А в Гурьевске шторм привёл к трагедии — упавшее дерево убило шестиклассницу. Девочка шла домой из школы — из-за шторма их отпустили пораньше. Следственный комитет проводит проверку.
«Смайлики» — так родители зовут детей с непростым диагнозом Спинальная мышечная атрофия (СМА). Наверное, все калининградцы, да и многие жители России знают маленькую Милану Семенькову с этим диагнозом. Всё благодаря масштабной кампании в поддержку девочки и сбору средств на покупку лекарства для нее, к которому подключились известные медийные личности. Милана — не единственная калининградка с СМА, но самая известная. Благодаря поднявшемуся шуму власти, наконец, пошли навстречу семьям и начали выделять деньги на закупку дорогого лекарства «Спинраза», назначенного детям с СМА. Таких детей в регионе двое — Милана из Калининграда и Трофим из Немана. Есть ещё с полдесятка детей с тем же диагнозом, но без решения консилиума о назначении «Спинразы». И им тоже нужна помощь. Но пока что первых выделенных властям области денег не хватит даже на лекарства для двух ребят. Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова рассказывает, как живёт семья шестилетнего Трофима.
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