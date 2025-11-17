Власти уточнили параметры квартала малоэтажных домов на въезде в Зеленоградск

Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства малоэтажных многоквартирных домов в п. Сосновка Зеленоградского округа. Как сообщило министерство градостроительной политики Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», дома будут четырёхэтажными, а их общая площадь составит 3167,7 кв. м.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:011004:99, предназначенном под малоэтажную жилую застройку. Уточнённая площадь участка составляет 22 120 кв. м, а стоимость по кадастру — 24,1 млн руб. Разрешение будет действительно до 31 октября 2028 года.





Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

Строительством займется ООО «Новая компания», которое зарегистрировано в Калининграде в Ржевском переулке. Основной вид деятельности фирмы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральным директором и учредителем выступает Олег Фильчак.

Кроме того, власти уточнили параметры других объектов, на которые выдали разрешения на строительство. Так, придорожная гостиница в Куликово, которую планирует построить московская компания «Триа Девелопмент», будет иметь два этажа. Общая площадь объекта составит 1483,25 кв. м.

Здание амбулаторно-поликлинического обслуживания площадью 526,3 кв. м на ул. Пушкина в Черняховске будет трехэтажным. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который появится в Прибалтийском переулке Светлогорска, будет одноэтажным. Его площадь составит 123,5 кв. м.