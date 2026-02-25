Экспертиза одобрила проект четырех многоквартирных домов в Немане

Проект строительства четырех многоквартирных жилых домов на ул. Октябрьской в Немане прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 25 февраля. Документацию для экспертизы подготовила Ирина Давыдова. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».

Строительством займется ООО «СЗ „535-строй“», зарегистрированное на Ленинском проспекте в Калининграде. Генеральным директором выступает Татьяна Елаева, а учредителем — фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

В июле 2024 года в Немане впервые за девять лет выдали разрешение на строительство сразу двух трехэтажных многоквартирных домов на улице Красноармейской. Экс-глава неманской администрации Андрей Нейман сообщал, что «в новых домах, которые намерены построить в Немане на улице Красноармейской, будут жить семьи сотрудников гигафабрики».