В Минпромторге исключили ограничения по возрасту рыболовецких судов

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не рассматривает возможность введения ограничений по возрасту на эксплуатацию рыболовецких судов. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов на расширенном совещании в Совете Федерации, посвященном актуальным вопросам в сфере рыбного хозяйства, передает ТАСС.

«Я скажу, что у нас не было предложений по тому, чтобы ограничить эксплуатацию именно рыболовецких судов», — отметил он.

По словам Чекушова, министерство сосредоточено на вопросах безопасности эксплуатации грузовых судов, перевозящих опасные грузы и работающих в формате «река-море».

«Еще раз подтвердить, что такого рода предложений у нас нет, и мы их в настоящий момент не готовим. Поэтому наша задача — безусловно, работать над теми заказами, которые у наших рыбаков сегодня есть и размещены на наших верфях», — добавил замминистра.

Портал напомнил, что ранее в Федеральное агентство по рыболовству также заявляли о нецелесообразности введения ограничений на эксплуатацию судов рыбопромыслового флота. В ведомстве подчеркивали, что реализуемая программа модернизации рыбохозяйственного комплекса уже доказала свою эффективность на практике.

