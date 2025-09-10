В Калининграде пройдёт турнир по мини‑футболу памяти Евгения Зиничева

В субботу, 20 сентября, на стадионе «Балтика» в Калининграде пройдет турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя России Евгения Зиничева (0+). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Турнир начнётся в 11:00. В нём примут участие 11 команд из межведомственных структур (Росгвардия, ФСБ, МВД, Балтфлот и другие). Каждый матч будет длиться примерно 30 минут.

Гостей будут ждать выставка современной и раритетной техники, демонстрация беспилотной авиационной системы, выступление кинологов с четвероногими спасателями, а также гидравлическая дженга и квест в дымокамере. Кроме того, во время турнира можно будет сделать фото на память в боевой одежде пожарного и поучаствовать в мастер-классах по футболу и оказанию первой помощи. Для детей предусмотрен уголок творчества. Вход свободный.

Бывший врио губернатора Калининградской области и экс-глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае 8 сентября 2021 года, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Похороны экс-чиновника были закрытыми. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В Калининграде в честь Зиничева решили переименовать улицу Посольскую на Сельме, а в Москве — открыли памятник.