Калининградский музтеатр анонсировал премьеру музыкально-драматической саги «Офицеры»

12 и 13 декабря Калининградский областной музыкальный театр представит одну из самых ожидаемых и масштабных премьер сезона — музыкально-драматическую сагу «Офицеры» (12+). Спектакль создан по повести Бориса Васильева, положенной в основу одноименного, культового советского фильма. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Эти слова стали лейтмотивом спектакля. Жанр саги выбран неслучайно, именно он отражает преемственность нескольких поколений офицеров в семье Трофимовых, сохранивших верность долгу, любви, дружбе и офицерской чести. Сила духа и самоотверженность тесно переплетаются в судьбах героев с историческими событиями России», — отмечается в анонсе.

Как отмечают в музтеатре, над «Офицерами» работает творческая команда, создавшая мюзикл «Снегурочка», вошедший в число лучших в России: композитор — Ева Симуран, автор либретто — Ольга Болычева, режиссер-постановщик — Оксана Холева, постановщик сценического боя — Заслуженный деятель искусств РФ Айдар Закиров, художник по свету — Денис Солнцев.

Премьера спектакля «Офицеры» приурочена ко Дню Героев Отечества. Проект посвящен Году защитника Отечества, проводимого в России в 2025 году. Билеты уже в продаже на сайте и в кассе музыкального театра.