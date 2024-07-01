В «Балтику» на просмотр приехали молодые футболисты из Беларуси и «Химок»

Артур Чёрный и Константин Веретинский.

Фото: ФК «Балтика»

Калининградская «Балтика» на летних сборах в подмосковных Бронницах просматривает молодых игроков из Беларуси и «Химок». Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 1 июля.

Первый — 23-летний защитник Артур Чёрный, принадлежащий подмосковному клубу. Последние три месяца он отыграл за «Зенит-2» во Второй лиге. Согласно порталу Transfermarkt, за дубль сине-бело-голубых он провёл 13 матчей, 11 из которых — в роли капитана. Второй — 18-летний вратарь из белорусского футбольного клуба «Энергетик-БГУ» Константин Веретинский. Тот же Transfermarkt сообщает, что в четырёх матчах Первой лиги Беларуси кипер пропустил 10 мячей. При этом в июне Веретинский дважды вышел за свою национальную сборную из игроков до 20 лет против сверстников из Узбекистана, где отстоял по тайму в каждой встрече. Как долго футболисты пробудут на просмотре, в посте «Балтики» не отмечается.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».