На адаптивных пляжах Янтарного нет специалистов, способных работать с инвалидами

На адаптивных пляжах Янтарного нет специалистов, способных работать с инвалидами
Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Доступная среда

В Янтарном, где снова открывается адаптивный пляж для инвалидов, есть серьезная проблема со специалистами, способными работать с маломобильными гражданами. Проблему в ходе рабочего выезда министра по культуре и туризму Андрея Ермака накануне открытия купального сезона в пятницу, 31 мая, озвучила администратор пляжа Алена Фадеева.

«Пересадить инвалида из обычной коляски в плавательную надо уметь, — заявила Фадеева. — У нас таких обученных людей нет. Если бы нам как-то помогли с волонтерами...»

Андрей Ермак предложил Фадеевой написать официальное письмо в министерство, в котором необходимо указать необходимое число волонтеров (2 человека в день на один адаптивный пляж), после чего специалисты решат вопрос с сотрудниками министерства по молодежной политике.

«Мы их вам найдем, а вы их должны официально устроить, выдать экипировку и обеспечить питанием», — добавил министр.

Напомним, что адаптивный пляж в Янтарном впервые был оборудован еще в 2017 году. Он стал пятым таким пляжем на российской Балтике.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter