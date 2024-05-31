На адаптивных пляжах Янтарного нет специалистов, способных работать с инвалидами

В Янтарном, где снова открывается адаптивный пляж для инвалидов, есть серьезная проблема со специалистами, способными работать с маломобильными гражданами. Проблему в ходе рабочего выезда министра по культуре и туризму Андрея Ермака накануне открытия купального сезона в пятницу, 31 мая, озвучила администратор пляжа Алена Фадеева.



«Пересадить инвалида из обычной коляски в плавательную надо уметь, — заявила Фадеева. — У нас таких обученных людей нет. Если бы нам как-то помогли с волонтерами...»

Андрей Ермак предложил Фадеевой написать официальное письмо в министерство, в котором необходимо указать необходимое число волонтеров (2 человека в день на один адаптивный пляж), после чего специалисты решат вопрос с сотрудниками министерства по молодежной политике.

«Мы их вам найдем, а вы их должны официально устроить, выдать экипировку и обеспечить питанием», — добавил министр.

Напомним, что адаптивный пляж в Янтарном впервые был оборудован еще в 2017 году. Он стал пятым таким пляжем на российской Балтике.