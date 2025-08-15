Дятлова отчиталась о завершении благоустройства на ул. Согласия (фото)

Фото: Telegram-канал Елены Дятловой

На ул. Согласия в Калининграде завершили благоустройство после капитального ремонта тепловых сетей. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

«Ещё пару недель назад дворовая территория нескольких многоэтажных домов по улице Согласия была похожа на одну большую траншею — монтажники выполняли замену целой сети теплоснабжения. Основная работа велась на коммуникациях тепловых камер и разветвлённой сети трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, ведущей к многоподъездным домам, всего заменили около 300 метров трубопровода. Монтажникам пришлось вскрыть плиты дворовых проездов, перекопать территорию детской площадки и зоны отдыха, а также зелёную часть двора», — написала глава горадминистрации.

К настоящему времени двор, по словам Дятловой, «полностью привели в порядок», дорожные плиты установили на место, на месте газона распланировали новый грунт, а там, где понадобилось вскрыть асфальтовое покрытие, уложили новый слой.

«Благодарим всех жителей за терпение и желаем комфортного отопительного сезона», — добавила сити-менеджер.

