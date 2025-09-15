Глава Союза архитекторов РФ о застройке береговой линии: вопрос риторический

Президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков в интервью «Новому Калининграду» поделился своим мнением о застройке первой линии Балтийского побережья многоэтажными домами.

«Вопрос о многоэтажной застройке <...> я бы назвал если не провокационным, то, по меньшей мере, риторическим. Ну, какой архитектор в здравом уме будет приветствовать строительство, перекрывающее свободный выход на береговую территорию? Или ратовать за высотные жилые комплексы, не учитывающие природное окружение и законы сомасштабности строений исторически сложившемуся укладу городской жизни?» — отметил в интервью Шумаков.

По мнению главы Союза архитекторов РФ, такой проблемы, как застройка приморских городов нет, но есть «глобальная и пока ещё нерешённая проблема грамотного долгосрочного градостроительного планирования с учётом социально-экономического, геополитического, гендерного развития территорий».

«Главное — долгосрочная перспектива развития данной территории, её история и потенциал, возможности роста, обеспеченность жителей данной местности не только жильём или торгово-развлекательными комплексами, но в первую очередь местами приложения труда, социальной и транспортной инфраструктурой, — отметил Шумаков. — И если всё перечисленное в последней фразе становится главным требованием к проекту, тогда можно обсуждать конкретную застройку конкретной местности. И уже сам предпроектный анализ, если он сделан профессионально и честно, даст ответ на вопрос: что строить, для кого или ради чего, в каком объёме и какой этажности...».

