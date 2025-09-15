В Калининграде начали строить очистные сооружения у Верхнего озера (фото)

Фото: Telegram-канал Елены Дятловой

Подрядчик приступил к строительству очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водотоки Верхнего озера. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Горожане спрашивают, что за технику они видят у ручья на Тельмана. Сейчас там сооружают площадку под КНС (канализационно-насосная станция — прим. „Нового Калининграда“), она будет поднимать стоки наверх, в три последовательно соединённые цистерны. Первой будет происходить очистка от песка и глины (из-за наносов песка быстро мелеют большие участки водоёмов, что в жаркие дни приводит к их чрезмерному прогреванию и, как следствие, активному цветению смертоносных для фауны сине-зелёных водорослей)», — говорится в сообщении.

Во второй цистерне планируют установить нефтесепаратор, который должен избавлять дождевую воду от примесей масла и бензина. В третьей цистерне, перед самым выпуском, воду будут обеззараживать ультрафиолетом.

«Подрядчик выполняет сейчас очень важную и нужную для города работу, поэтому прошу отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам», — добавила глава горадминистрации.

