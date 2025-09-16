Погода в Калининградской области 16 сентября

Днём во вторник, 16 сентября, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +19°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление пониженное — 754 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/с.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно, днём небольшой дождь. Температура утром +15°С, днём +19°С, вечером +16°С. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.



Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днем по области ожидается до +17...+19°С. С утра до вечера переменная облачность и местами возможны локальные кратковременные дожди/ливни. «Наибольшая вероятность осадков — утром и в первой половине дня, — сообщают синоптики-любители. — Ветер юго-западный: ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. В прибрежной зоне ветер в течение суток — свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах днем и вечером до 14-17 м/с (местами до 18 м/с)». Атмосферное давление около 755 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 3 м.