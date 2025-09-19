Новый собственник форта Западного намерен открыть в нём гостиницу

Форт Западный на Балтийской косе сменил собственника. Как сообщил «Новому Калининграду» новый владелец объекта культурного наследия Александр Старчук, сделка по выкупу прав собственности самого руинированного здания и аренды земельного участка состоялась около двух месяцев назад.

«Я приобретал объект как индивидуальный предприниматель, — пояснил Старчук. — Я в отельном бизнесе полтора года после открытия в Светлогорске виллы „Малепартус“ (этот ОКН мы реконструировали при поддержке правительства Калининградской области). По форту планы на сегодня: восстановить всё, что возможно, чтобы можно было получать от него эстетическое удовольствие. Сейчас у нас проблема с морем, которое подъедает форт. „Балтберегозащита“ два куска берега защитила, остался только форт. Море наступает, оно ни у кого разрешения не спрашивает, и мы будем стараться как-то этот вопрос решать».

За какую сумму Старчук приобрёл форт, он сообщать не стал, сославшись на коммерческую тайну. При этом собственник заметил, что имеет представление о примерных затратах на восстановление ОКН — это «не десятки, а сотни миллионов рублей».

«Мы по данному объекту провели стратегическую сессию и нагенерили много всяких интересных идей. Задача сделать там отель с инфраструктурой, который имел бы заполняемость и в межсезонье. Сейчас в планах сделать эскизный проект, после чего пойдём какими-то этапами. Мы уже получили задание от Службы госохраны объектов культурного наследия на разработку проекта, и этим сейчас будем параллельно несколько месяцев заниматься. В общем, территория большая, и нам есть, чем заняться», — добавил Старчук.

Восстановление Старчук намерен заниматься на собственные средства, а также опираться на региональные и федеральные программы поддержки.

О берегоукрепительных работах на повреждённых участках авандюны сотрудники «Балтберегозащиты» предупредили в своём официальном паблике ещё 20 марта. 28 марта в сообществе «Типичный Балтийск» было опубликовано видео, автор которого заявил, что «из нормальной дюны сделали взлётно-посадочную полосу». Тот же человек сообщил, что на месте, которое разровняла техника, «росли травы, даже в Красную книгу занесённые».

31 марта Игорь Колганов, бывший на тот момент собственником форта, сообщил «Новому Калининграду», что предположения, озвученные автором видеоролика, критикующего работы на Балтийской косе, — «фантазия». Он пояснил, что его сотрудники не срезали дюну экскаватором, как об этом сообщали в социальных сетях и в ряде СМИ. В апреле стало известно, что работы на авандюне могут усилить эоловые процессы (перенос частиц ветром, который усиливается в зависимости от скорости ветра — прим. «Нового Калининграда»).