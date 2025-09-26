Проект строительства многоквартирных домов в Сосновке прошёл экспертизу

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Экспертиза одобрила проект строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов в посёлке Сосновка Зеленоградского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о первом этапе строительства на участке с кадастровым номером 39:05:011004:99. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили ООО «Стандартпроект» (Калининград) и индивидуальный предприниматель Алина Миннибаева. Указанный застройщик — ООО «Новая компания» (Калининград).

Положительное заключение получено 26 сентября 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная. Кадастровая стоимость земельного участка — 17 450 468 рублей, площадь — 22 120 кв.м. Разрешённый вид использования — под комплексное освоение в целях жилищного строительства.

Согласно данным открытых источников, ООО «Новая компания» зарегистрировано в Калининграде 29 января 2021 года и работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. Генеральный директор Олег Фильчак возглавляет компанию с 6 июля 2021 года и одновременно является её единственным учредителем с долей 100%.

В июле 2025 года ООО «Новая компания» выдали разрешение на строительство офисного здания на ул. Мелиоративной в Малом Исаково.

