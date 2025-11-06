Лапин предложил оценивать квалификацию выпускников вузов и СПО

Председатель Союза Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин предлагает ввести систему независимой оценки квалификации выпускников региональных вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО). С таким заявлением он выступил 5 ноября на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП.

Лапин отметил, что работодателям необходима уверенность, что выпускники соответствуют требованиям рынка труда и действительно готовы к работе по полученной специальности. «Надо понимать многим ребятам, что диплом — это только для начала разговора. Как только речь будет вестись о замещении вакансии среднего линейного персонала, там минимальный шестой разряд, уже необходимо представить будет результат независимой оценки квалификации», — уточнил он.

Глава Калининградской ТПП предложил рассмотреть создание механизма независимой оценки квалификации, который можно было бы применять после завершения обучения.