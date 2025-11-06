Лапин предложил оценивать квалификацию выпускников вузов и СПО

Все новости по теме: Рынок труда
Лапин предложил оценивать квалификацию выпускников вузов и СПО

Председатель Союза Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин предлагает ввести систему независимой оценки квалификации выпускников региональных вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО). С таким заявлением он выступил 5 ноября на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП.

Лапин отметил, что работодателям необходима уверенность, что выпускники соответствуют требованиям рынка труда и действительно готовы к работе по полученной специальности. «Надо понимать многим ребятам, что диплом — это только для начала разговора. Как только речь будет вестись о замещении вакансии среднего линейного персонала, там минимальный шестой разряд, уже необходимо представить будет результат независимой оценки квалификации», — уточнил он.

Глава Калининградской ТПП предложил рассмотреть создание механизма независимой оценки квалификации, который можно было бы применять после завершения обучения.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter