Погода в Калининградской области 10 ноября
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В понедельник, 10 ноября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит до 1 м/с, с порывами до 3 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт. ст. Относительная влажность 88%. Температура воды: 7°. Продолжительность светового дня — 8 часов и 47 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — не выше +7°С — в Калининграде, Гвардейске и Багратионовске. На побережье — до +9°С, на востоке региона — +10°С. Ночью там не выше +2°С, на побережье — +8°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +4,8°С, днём потеплеет до +6,9°С, вечером похолодает до +6,3°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха днём +5...+10°C. Видимость 4-7 км, в тумане — 500 — 1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух на территории региона прогреется до +5...+7°С. С утра до вечера пасмурно, дымка, местами туман (особенно утром и вечером), периодически возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси (наибольшая вероятность — днём и вечером). Ветер переменных направлений (преимущественно восточный/северо-восточный) — слабый (1-4 м/с).

