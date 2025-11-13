Депутат: в Калининграде нет условий для занятий лёгкой атлетикой

Депутат: в Калининграде нет условий для занятий лёгкой атлетикой

В Калининграде не хватает спортивной инфраструктуры для легкой атлетики. Об этом заявил на заседании комитета по социальной политике областного Заксобрания 12 ноября депутат Евгений Ган.

«При реконструкции стадиона „Локомотив“ появится ли легкоатлетический сектор? Ведь таких секторов нет ни на одном стадионе в Калининграде и в области», — поинтересовался Ган у министра спорта региона Натальи Ищенко.

Министр пояснила, что на стадионе «Локомотив» планируется реконструкция, «связанная с подготовкой футболистов — подогрев поля и реконструкция самого травяного покрытия». При этом секторы для легкоатлетов «не в полном объеме, но есть на стадионе „Балтика“», уточнила Ищенко.

«Заниматься лёгкой атлетикой, когда отсутствует база, невозможно. В школах, например на Аллее Смелых, занятия проходят на ограниченном пятачке, который когда-то сделали вместо стадиона», — отметил депутат.

Ищенко ответила, что для тех дисциплин лёгкой атлетики, которые развиваются в Калининграде, инфраструктура есть. «Да, у нас нет инфраструктуры, например, для прыжков в высоту, но у нас на сегодняшний день нет специалистов, которые бы могли эту дисциплину развивать», — заключила министр спорта.

