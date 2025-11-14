Представитель Росгвардии: «У нас, слава богу, не стреляют на свадьбах»

В Калининградской области редко или практически никогда не стреляют на свадьбах, как это делают в южных регионах России. Об этом и о том, что любое применение оружия в публичном месте является наказуемым деянием, в пятницу, 14 ноября, во время брифинга заявил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Андрей Насонов.

«У нас такая область, понимаете. Если у нас что-то случается элементарное в Калининграде или в области, это становится известно мгновенно. У нас инспектора дежурят. Соответственно, звонок в дежурную часть, и ответственные сотрудники полиции выезжают. Штрафуем, наказываем, если что-то. Слава богу, у нас не стреляют на свадьбах. Я думаю, и не будут стрелять. Я надеюсь», — заключил Насонов.

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы напомнил, что «любая стрельба в неположенном месте — это судебная статья, протокол, суд, конфискация.

«Могут ещё „хулиганку“ вменить при желании следователя», — добавил он.