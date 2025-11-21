БФУ запускает установку синтеза материала Arc-nC для литий-ионных аккумуляторов (фото)

В БФУ им. И. Канта команда исследователей запустила установку масштабированого синтеза инновационного анодного материала Arc-nC. Проект воплощается в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» и нацелен на создание российских решений для литий-ионных и пост-литиевых аккумуляторов, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Arc-nC представляет собой наноуглеродный анод с высокими скоростями зарядки и разрядки, стабильной работой и повышенной долговечностью. Тесты показали, что материал выдерживает до 5 тыс. циклов без заметной деградации — показатель, который открывает возможности для применения в энергетике, транспорте и мобильной электронике», — пояснили в университете.

Фото: БФУ им. И. Канта

Работа исследовательской группы охватывает весь технологический цикл — от синтеза и постобработки углеродного материала до сборки прототипов аккумуляторов. Испытания первых аккумуляторов монетного типа уже завершены. Следующим шагом станет переход к полупромышленным ячейкам и передача образцов индустриальному партнёру для внешних тестов.

Arc-nC может стать базой для новых типов аккумуляторов с улучшенными характеристиками. Использование отечественных компонентов также снижает зависимость от зарубежных технологий, добавляет пресс-служба.

