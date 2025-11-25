На строительство берегозащитных сооружений в Филино выделяют 1,3 млрд рублей

На строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе посёлка Филино выделяют более 1,3 млрд рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита». Полный объём финансового обеспечения — 1 306 762 317 рублей. Финансирование рассчитано на два года. 1 119 895 305 рублей планируют освоить в 2026 году, ещё 186 867 011 рублей — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, их них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.