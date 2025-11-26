Погода в Калининградской области 26 ноября

Днём в среду, 26 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +1°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северо-восточный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области 0°С. На всей территории региона прогнозируются умеренный дождь и снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура весь день на уровне 0°C. Влажность составит до 99%, давление — 759 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в среду, 26 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Утром и днем осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, утром и днём местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днём 0...+3°С. Видимость 4-7 км. На дорогах гололедица», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» предупреждают: «В течение суток, в особенности во второй половине дня и вечером в Калининграде и области ожидается ухудшение видимости, снежный накат/гололедица, местами метель/поземок, на востоке региона вероятен гололед. Будьте осторожны».

