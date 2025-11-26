Прокуратура инициировала проверку стройки сестры спикера Заксобрания

Прокуратура Калининградской области организовала проверку по информации о возможных нарушениях при работе башенного крана и другой строительной техники вблизи Детской музыкальной школы им. Глиэра на проспекте Победы, 8. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Ксения Кейш в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда».

«Обращений граждан о нарушениях законодательства при возведении указанного многоквартирного дома в органы прокуратуры области не поступало. Вместе с тем по представленной в вашем запросе информации о нарушениях при работе башенного крана и другой техники вблизи здания музыкальной школы прокуратурой области организована проверка», — сообщается в ответе.

Отметим, глава комитета по социальной политике администрации Калининграда Алексей Силанов ранее сообщил, что строительные работы не согласовывались с руководством школы и курирующим его комитетом.

Точечную застройку на проспекте Победы, 8, ведет сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина, на участке в 800 кв. м. возводится пятиэтажный дом. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке может угрожать жилому дому и музыкальной школе, расположенной по соседству. В управлении Ростехнадзора по Калининградской области сообщили, что нарушений нет.