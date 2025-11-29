Минтранс хочет расширить сбор на реконструкцию аэродромов на аэропорты холдингов

Все новости по теме: Авиаперевозки
Минтранс хочет расширить сбор на реконструкцию аэродромов на аэропорты холдингов

Сбор с авиапассажиров в 150 руб. планируют распространить на все аэропорты российских холдингов, а не только на те аэродромы, которые находятся на реконструкции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минтранса.

Министерство привело пример: у холдинга «Новапорт» более 20 аэропортов. Сейчас на реконструкции находится аэропорт Толмачево в Новосибирске. Сбор предлагается распределить среди пассажиров, летящих не только в Толмачево, но и во все аэропорты холдинга, в которых реконструкция не ведется. Это уменьшит размер сбора с пассажиров, летящих в аэропорт Новосибирска, ожидают в Минтрансе.

Подобный сбор уже есть в аэропорту Шереметьево, напомнили в ведомстве. Контроль за сбором и его распределением будет возложен на органы власти. Сбор будут осуществлять российские и иностранные авиаперевозчики как на международных, так и на внутренних авиалиниях. Аэропорт Кемерово может стать первым, в котором сбор средств будет осуществляться новым способом, отметили в министерстве.

Инициатива предполагает, что сбор будут ежегодно индексировать на размер инфляции. Кроме того, к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов. В случае принятия закона новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter