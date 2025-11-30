В регионе число предложений подработки для пенсионеров выросло на 68%

В регионе число предложений подработки для пенсионеров выросло на 68%

В январе—октябре 2025 года в Калининградской области количество предложений частичной занятости, доступных для пенсионеров, увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито Подработка».

Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста составило 49 431 руб. в месяц при неполной занятости. Наиболее заметный рост спроса на труд пенсионеров зафиксирован на позиции водителя-экспедитора: количество доступных для них предложений увеличилось в 2,4 раза (+139%). Среднее вознаграждение для таких исполнителей составило около 72 421 руб. в месяц.

На 57% выросло число предложений подработки для курьеров пенсионного возраста — в среднем работодатели предлагали около 51 075 руб. в месяц. В тройку самых востребованных направлений также вошла подработка комплектовщиком: количество доступных предложений увеличилось на 28%, а средний заработок составил примерно 66 565 рублей.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

